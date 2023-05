Ast, ancora disservizi nei paesi etnei: il PD protesta a Pedara

“L’Ast ormai è nel caos più totale, annullano da un momento all’altro le corse, creando disagi a lavoratori e studenti. In questo modo non si garantisce più il fondamentale diritto alla mobilità del cittadino. Questa situazione non è più sostenibile ed il governo Schifani, silente sul punto, è complice”. Lo ha affermato oggi nel corso di un flash mob organizzato a Pedara dal Circolo cittadino del PD, il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo. Che, dopo l'azzeramento del precedente Cda e la nomina di un nuovo presidente, chiede al governo di riferire in aula ed in commissione sui disservizi, per dire quali sono le sue reali intenzioni sul destino dell'azienda partecipata di trasporto pubblico. "Stamattina si è levato il grido di rabbia di coloro che a causa dei ritardi o delle corse cancellate hanno perso il lavoro. Turisti che hanno perso aereo e coincidenze e studenti che non riescono a rientrare da scuola. Valuteremo se ci sono le condizioni per un esposto per l'interruzione di pubblico servizio. Una vergogna".

Sulla critica situazione dell’Ast, che vede annullate quasi quotidianamente delle corse a Pedara e, nelle scorse settimane, anche in altri paesi della provincia etnea, è intervenuto, anche il Sindaco di Pedara Alfio Cristaudo. "Una situazione sempre più insostenibile, specialmente nelle ultime settimane. Un malcontento crescente da parte dei pendolari che trovano consistenti difficoltà nel raggiungere i luoghi di lavoro, studio e sopperire a tutte le esigenze di spostamento. I disservizi dell’Ast incombono nell’hinterland etneo, rendendo difficile la percorrenza delle tratte autobus da e per Catania, con corse che saltano e non passano. Una crisi da cui è necessario uscire, poiché il trasporto pubblico è una priorità e non un quesito senza risposta". Alla protesta a Pedara ha preso parte anche la segretaria provinciale Pd, Maria Grazia Leone. Anche nei mesi passati vi sono state costanti lamentele da parte dei pendolari. Ma da circa un mese la situazione si è aggravata, "evidenziando - secondo i manifestanti - il reato di interruzione di pubblico servizio, nonché la negazione del diritto alla mobilità dei cittadini".

"Il servizio pubblico - dichiara la segretaria provinciale Leone - dovrebbe garantire coloro che per andare a scuola o a lavoro scelgono di utilizzare i mezzi pubblici e soprattutto coloro, fra questi, che si avvalgono dei mezzi pubblici perché non possono permettersi soluzioni alternative. L’Ast copre le cosiddette 'tratte sociali' a cui nessun altro operatore privato è interessato o sarebbe mai interessato, che senza l’Ast rimarrebbero scoperte. Questa partecipata non può essere abbandonata al suo destino, la politica usi parole chiar. Il governo vuole salvare l’Ast? Vuole tutelare dipendenti e cittadini o ha altri obiettivi? Chiaro è - conclude -che senza mezzi, con un parco auto ridotto all’osso e senza una direzione chiara, la situazione non potrà che peggiorare. Il Governo Schifani deve intervenire"..