Festa di Sant'Agata, un biglietto unico per tutte le linee Amts

Anche per il 2024, l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania spa metterà in atto alcune iniziative in occasione della Festa di Sant’Agata. Come avvenuto in passato, infatti, anche quest’anno Amts ha realizzato ed emesso un biglietto speciale commemorativo di Sant’Agata, che sarà valido dal 3 al 6 febbraio. Con un costo di 2 euro 50, i cittadini potranno utilizzare tutte le linee urbane, esclusa la tratta Alibus. Inoltre, nei giorni del 4 e 5 febbraio, è stata prevista l’estensione notturna del servizio, fino alle ore 3, delle seguenti linee: Librino-Express, Brt1, Brt5, 421, 525, 632, 726 e 830.