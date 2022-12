Mancano i pezzi di ricambio dei bus, corse Ast a singhiozzo nei paesi etnei

La rottura di alcuni mezzi e la mancata consegna dei relativi ricambi sta comportando notevoli disagi per i pendolari Ast della provincia etnea. Da più di una settimana le corse, in particolare quelle pomeridiane dai paesi dell'hinterland al capoluogo, sono soppresse senza alcuna comunicazione preventiva o accumulano ore di ritardo. A farne le spese i tanti lavoratori e studenti che hanno sottoscritto gli abbonamenti e si trovano impossibilitati a giungere a destinazione. E' davvero difficile ottenere risposta dal centralino dell'Azienda Siciliana Trasporti. L'Ufficio Movimento di Catania non ha una previsione certa di quando la situazione potrà tormare alla normalità.

"Attualmente dobbiamo regolarci alla giornata ,- spiegano dall'Ufficio Movimento di Catania- ci spiace che i cittadini vadano incontro ad inevitabili disagi. Non siamo dotati di paline elettroniche: per sapere se la corsa è soppressa o meno occorre chiamare noi". La mancanza di comunicazioni specifiche sul sito e sui canali social rende ancora più complicata la situazione. Lo scorso 12 settembre, il Cda di Ast ha deliberato l'annullamento in autotutela di una gara d'appalto per fornitura di ricambi meccanici destinati ai bus di linea e suddivisa in 10 lotti.

Una "pezza" potrebbe arrivare dalle vetture usate. A luglio è stata infatti pubblicata una manifestazione di interesse per l'acquisto di autobus euro 4 con fondi propri di bilancio, al fine di incrementare l'autoparco. Che attualmente è in sofferenza, potendo contare su motori che circolano su strada quasi ininterrottamente da ben 16 anni ininterrottamente. Domani, 2 dicembre, è prevista una giornata di sciopero nel settore del trasporto pubblico. Parteciperà anche il personale Amts e potrebbero esserci ulteriori variazioni nelle corse.