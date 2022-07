Uomo trovato morto ai piedi della scogliera di Aci Castello: sul caso indagano i carabinieri

I carabinieri stanno indagando sul giallo dell'uomo trovato senza vita ieri sera, in mare, nello specchio d'acqua antistante l'abitato del comune di Aci Castello. Dai primi esami fatti sul posto è stato possibile constatare che si tratta di un uomo di circa 70 anni che non aveva con sè però i documenti. L'identificazione dell'uomo e la causa della morte sono in corso di accertamento da parte degli inquirenti.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 20 per il recupero del cadavere, dopo la segnalazione di un ristoratore della zona arrivata alla sala operativa da parte della guardia Ccstiera. Scattata la macchina dei soccorsi, sono state inviate sul posto una squadra dalla sede centrale di Catania, la sezione navale ed il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno disincagliato il corpo privo di vita del settantenne proprio sotto la rupe del Castello e lo hanno consegnato alla sezione navale dei vigili del fuoco che a sua volta lo ha trasportato al porto del comune castellese dove, ad attenderlo c'erano i sanitari del servizio 118.