Caditoie scoperte in via Santa Sofia: "A rischio l'incolumità della cittadinanza"

Caditoie a nastro scoperte in vari tratti di via Santa Sofia. A denunciare il disservizio è il consigliere M5S al quarto municipio, Giuseppe Ragusa. I tombini sono stati provvisoriamente recintati con delle transenne per motivi di sicurezza dalla polizia locale. Un disservizio che sta recando disagi ai flussi di traffico e alla fruibilità della strada da parte della cittadinanza in un'arteria su cui ogni giorno transitano migliaia di studenti e i mezzi di soccorso in emergenza diretti al pronto soccorso e ai vari reparti del Policlinico universitario "Gaspare Rodolico".

"Da qualche settimana via Santa Sofia versa in una situazione pessima - spiega Ragusa - Vi sono caditoie sprofondate e altre coperte con tavole di legno. Un rischio sopratutto per chi viaggia su due ruote e che aumenta nelle ore serali. Non bastano interventi che mettano solo una toppa al problem. Chiedo quindi che il primo cittadino intervenga con autorevolezza come fatto in situazioni analoghe in altre vie della città".

L'assessore alla Manutenzione, Giovanni Petralia ha risposto alla segnalazione del consigliere Ragusa, garantendo la risoluzione delle criticità sull'arteria stradale nei prossimi giorni: "Avevamo già previsto l'intervento qualche giorno fa ma il maltempo di questi giorni non ci ha permesso di operare - fa sapere a Cataniatoday - Sono previsti i lavori di messa in sicurezza questa domenica, sperando che le condizioni meteo non ci rallentino ancora".