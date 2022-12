Caro voli Sicilia, associazione di consumatori Codici, "opportuno l'intervento del presidente della Regione"

Sul tema del caro voli per la Sicilia interviene il segretario regionale dell’associazione dei consumatori CODICI - Centro per i Diritti del Cittadino- Sicilia, Manfredi Zammataro, annunciando la volontà dell’associazione di sostenere la Regione Siciliana nella battaglia avviata contro i prezzi spropositati dei voli da e per l'Isola. Zammataro, infatti a seguito delle dichiarazioni del presidente della Regione Renato Schifani riguardanti la volontà di interpellare l’Antitrust sul presunto cartello delle compagnie aeree che renderebbe proibitivi i costi dei biglietti, ha evidenziato la necessità di un’azione politico e legale non più rinviabile.

“Abbiamo accolto molto favorevolmente – dice il segretario regionale di Codici – le parole del presidente della Regione Siciliana Schifani sul fenomeno del caro voli per la Sicilia. Si tratta di una speculazione inaccettabile e che purtroppo va avanti da anni, specie nei periodi delle festività natalizie o estive. I fuori sede siciliani, che sono migliaia, si trovano a dover fare i conti con prezzi esorbitanti. Nel 2016 Codici sicilia aveva presentato un esposto all’Antitrust volto ad accertare la presenza sulla presenza di un cartello sui prezzi effettuato dalle compagnie aeree: la denuncia infatti di CODICI era nata dal fatto che un volo Catania-Milano era arrivato a costare più di un Roma-Tokio!”. “Per questa ragione Codici Sicilia vuole andare sino in fondo a questa battaglia e annuncia di schierarsi al fianco della Regione Siciliana, anche mediante il proprio ufficio legale regionale affinché si faccia chiarezza sul caro voli e sul diritto alla mobilità negata ai siciliani – continua Zammataro -. In questi anni ci sono stati troppi annunci: servono azioni legislative concrete per sostenere lavoratori, studenti fuori sede e tutti quei siciliani che sono costretti a spostarsi per motivi di salute. Partire per tornare a casa non può essere un lusso e i comportamenti delle compagnie aeree devono passare al vaglio delle autorità di garanzia”.