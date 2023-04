Spacciava droga in motorino, uomo arrestato dopo un controllo

Arrestato dalla polizia un uomo gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella serata di giovedì, intorno alle ore 21, due volanti hanno fermato un uomo che si trovava a bordo di un motociclo in viale Libertà.

L’atteggiamento nervoso del conducente alla vista dei poliziotti ha destato sospetto, pertanto sono scattati approfonditi controlli: perquisiti sia l’uomo che il mezzo sul quale viaggiava. L’accertamento ha portato alla scoperta di un borsello, all’interno del vano sottosella del motociclo, nel quale sono state trovate ventiquattro dosi di marijuana, tre dosi di cocaina e sedici dosi di crack, tutte confezionate in bustine trasparenti e pronte per essere smerciate, per un peso complessivo lordo di 68 grammi di marijuana, 2,12 di cocaina e 9 di crack.

All’interno della tasca del giubbotto indossato dall’uomo c'erano 490 euro in banconote di piccolo taglio, evidentemente provento dell’attività di spaccio. Nel corso del controllo, inoltre, al cellulare dell’uomo arrivavano diversi messaggi da assuntori e clienti che fissavano appuntamenti per l’acquisto della droga.

Alla luce dei fatti, con l’ausilio di altro personale, è stata effettuata un’ulteriore perquisizione nell’abitazione dell’uomo, dove è stato scoperto un taccuino su cui l’uomo annotava nomi e indirizzi degli acquirenti, unitamente alle cifre e al quantitativo della sostanza ceduta.

Dopo aver proceduto al sequestro della sostanza, del denaro, del taccuino e del motociclo che era privo di assicurazione, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.