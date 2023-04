Catania tra le mete preferite per gli italiani in partenza durante i ponti

Anno di ponti per gli italiani: da mesi i più organizzati incastrano giorni di ferie, feste comandate e weekend per ritagliarsi una vacanza in attesa delle vere e proprie ferie estive. Ma dove andranno i nostri connazionali tra 25 aprile, primo maggio e 2 giugno? L'agenzia di viaggi online eDreams traccia destinazioni preferite e durata del viaggio per italiani ed europei in queste date. Per quanto riguarda i ponti che caratterizzeranno la bella stagione, quest’anno gli italiani puntano decisamente su destinazioni mediterranee, Italia e Spagna in testa, con Catania incontrastata e Barcellona come meta straniera più apprezzata, per tutti gli intervalli di prenotazione.

Per il primo break in calendario, le date più gettonate per la partenza sono il 21 aprile (17% del campione) e il 22 aprile (15%). Gli italiani in viaggio si muoveranno soprattutto da Milano (27%), Roma (17%) e Venezia (9%). Primo maggio mediterraneo per i connazionali, nelle antichità romane per gli stranieri Se si osservano le città più prenotate dagli italiani per il ponte del primo maggio, si aggiunge alle preferenze la città di Napoli. I nostri connazionali in pole per chiudere le valigie per questa ricorrenza sono di nuovo milanesi (27%) e romani (18%), seguiti questa volta dai bolognesi (8%).

Le giornate nelle quali più italiani saranno in partenza sono il 28 aprile (15% dei viaggiatori) e il 29 aprile (12%). Per quanto riguarda questa festività dal respiro internazionale, gli stranieri attesi in Italia sono soprattutto francesi (27%), spagnoli (22%) e tedeschi (14%). Le città italiane più prenotate da questi viaggiatori europei sono Roma (30%), Milano (19%) e Venezia (12%). Voglia d’estate per il 2 giugno, le date che totalizzano più partenze Si conferma l’intenzione di trascorrere le prime giornate in riva al mare osservando le mete più prenotate per il 2 giugno, ponte che apre le porte all’estate, con Parigi come unica meta non marittima nella top 5. La maggior parte dei connazionali (41%) partirà il primo giugno, il 35% direttamente il 2 giPer quanto riguarda la durata delle vacanze prenotate a cavallo di 25 aprile e primo maggio, più della metà degli italiani (56%) viaggerà dai 3 ai 4 giorni, il 19% per due giorni.

Gli stranieri che visiteranno l’Italia durante il ponte del primo maggio si fermeranno principalmente per 3 giorni (51%), il 30% soggiornerà nelle città del Bel Paese per 4 giorni, il 20% per due giorni. Anche per quanto riguarda il ponte del 2 giugno, più della metà degli italiani, il 54%, ha messo in calendario una vacanza di 3 giorni.ugno, posizionando quindi le date come le più popolari per le partenze. La città da cui partiranno più viaggiatori si confermano in questo caso Milano (30%), Roma (20%), Bologna (9%).