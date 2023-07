Celebrazioni estive in onore di Sant'Agata, ritorna la tradizione: i fedeli potranno ammirare le reliquie

Si è svolta stamattina la presentazione della Festa estiva di Sant’Agata. Erano presenti l'arcivescovo di Catania Luigi Renna, del parroco della Cattedrale Barbaro Scionti e la presidente del comitato per le celebrazioni agatine, Mariella Gennarino. Assente giustificato il Sindaco di Catania Enrico Trantino, a causa di una riunione dovuta all'incendio in aeroporto.

Il programmma

Le celebrazioni estive in onore di Sant'Agata inizieranno mercoledì 2 agosto, primo mercoledì del mese, con la santa messa delle ore 10 e la presentazione dinanzi al sacello delle preghiere dei devoti. Sabato 12 agosto ci sarà la Festa di Sant’Euplio, compatrono di Catania. Alle ore 9 avverrà la traslazione del braccio reliquiario di Sant’Euplio dalla cattedrale al sito dell’antica chiesa a lui dedicata e distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Messe alle ore 7 e 30 ed alle ore 10. Messa solenne alle ore 18 presieduta dall’ arcivescovo emerito di Siracusa, Salvatore Pappalardo, con la partecipazione dei diaconi dell’Arcidiocesi. La sera di domenica 13 agosto il Velo di Sant'Agata sarà traslato a Mompileri, al santuario della Madonna della Sciara, in occasione del giubileo centenario della sua erezione. Le celebrazioni agatine si svolgeranno come di consueto dal 16 agosto con l' esposizione del Velo di Sant'Agata nella Basilica Cattedrale di Catania per l'intera giornata, la Messa e la processione serale. Il 17 agosto, memoria dell’897esimo anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant’Agata da Costantinopoli, verranno esposti dalle 8 del mattino il Busto e le reliquie della Santa Patrona. Ci saranno messe, confessioni e benedizioni per l'intera giornata (alle ore 7 e 30, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17).

Il programma delle celebrazioni estive in onore di Sant Agata

Maxi schermi per seguire le celebrazioni

In particolare, alle ore 10 la celebrazione sarà presieduta da monsignor Luigi Roberto Cona, Nunzio Apostolico in El Salvador, che ha vissuto a Catania tra la Missione Chiesa - Mondo e lo Studio Teologico San Paolo il tempo della prima formazione al presbiterato. Alle 19 ci sarà poi la messa solenne dell’arcivescovo di Catania e la processione intorno all'isolato della Cattedrale. Novità del 2023 è che le processioni saranno animate con preghiere, canti ed invocazioni attraverso impianto di amplificazione per tutto il tragitto. Un maxi schermo sarà in piazza Duomo per dare ai fedeli maggiore possibilità di partecipazione.

L'esposizione delle reliquie

Si ripristina, inoltre, la venerazione da parte dei fedeli delle reliquie della Santa Patrona, dopo le necessarie restrizioni del periodo Covid. Al mattino ed al pomeriggio, nella cappella di Sant'Agata, ci si potrà avvicinare per il bacio della sacre reliquie. La celebrazione della "dedicazione della Cattedrale" sarà invece preceduta da due eventi culturali: la III edizione del festival organistico "I concerti del Grand’Organo Jaquot", con la direzione artistica del maestro Salvatore Reitano (con esibizioni il 30 luglio ed il 3, 9, 12, 18 agosto) e le visite guidate "Sant’Agata e la Sua Cattedrale": venerdì 11 agosto con turni di visita alle ore 19 e 30, alle ore 21 e alle ore 22 e 30). Tra gli eventi collaterali, la donazione di sangue pro–talassemici a cura dell’Advs –Fidas Catania che sarà in piazza Università giovedì 17 agosto dalle ore 17 alle ore 21. Il 2 agosto in programma una mostra degli allievi dell’Accademia Bellini. Centrale sarà la campagna di sensibilizzazione "Invisibile agli occhi" contro gli abusi sui minori.