Sequestrati 100 grammi di cocaina nascosti in una palazzina

Nella mattinata di ieri, 7 luglio, personale della squadra volanti del commissariato di Acireale, in servizio di controllo del territorio, si è recato in via Jacopone Da Todi presso una palazzina, per verificare la possibilità che all'interno dello stabile potesse esserci uno smercio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti, entrati nell’androne, e più in particolare in corrispondenza dei vani dei contatori della luce, hanno rinvenuto un involucro contenente all’interno alcune decine di piccole confezioni in carta stagnola di sostanza stupefacente, di tipo cocaina, per circa 15 grami complessivi. Preso atto di quanto rinvenuto è stato richiesto ausilio di altro personale; pertanto, sono giunti sul posto equipaggi della Uigos e della squadra investigativa del commissariato per effettuare un controllo più accurato dello stabile ed effettuare alcune perquisizioni nei confronti di alcuni sottoposti ad obblighi abitanti nella palazzina.

Giunto il personale sul posto, ispezionando il vano ascensore, è stato trovato al suo interno, più precisamente sulla mensola della plafoniera, un bilancino elettronico di precisione, una busta con all’interno un involucro in cellophane contenente della sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a circa 12 grammi e un altro involucro, più grosso, contenente altra cocaina, per 70 grammi complessivi.

Successivamente i poliziotti hanno effettuato alcune perquisizioni domiciliari che si sono concluse con esito negativo. La droga rinvenuta, circa 100 grammi complessivi di cocaina, è stata sequestrata e consegnata al gabinetto regionale di polizia scientifica di Catania per gli accertamenti chimici di rito. Proseguono le indagini volte ad individuare le persone che ne avevano la materiale disponibilità.