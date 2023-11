In viale Castagnola si torna a sparare: accertamenti in corso da parte della polizia

È giallo in viale Castagnola 3. Intorno alle 16 e 30 di questo pomeriggio è arrivata in questura la segnalazione di un cittadino che avrebbe riferito di aver sentito alcuni colpi d'arma da fuoco circa un'ora prima. Pare inoltre, ma la notizia non è stata ancora confermata, che la vittima del presunto agguato sia fuggita, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto stanno operando gli agenti della squadra mobile e della polizia scientifica, che stanno setacciando la zona alla ricerca di possibili bossoli e tracce ematiche. Al momento l'ispezione è ancora in corso con un primo esito negativo e pare non siano arrivate segnalazioni di feriti d'arma da fuoco dagli ospedali cittadini.