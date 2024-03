Convocato a Castiglione il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Dopo l'inquietante atto intimidatorio a Castiglione di Sicilia in cui sono state bruciate le auto dell’imprenditore del settore turistico ed ex consigliere comunale Alfio Conti, il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi ha convocato per lunedì 11 marzo alle ore 11, presso la sala consiliare del comune, il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla riunione, nel corso della quale sarà approfondita la tematica dell’ordine e la sicurezza pubblica nel territorio di Castiglione di Sicilia, parteciperanno il Questore ed i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza e la commissione straordinaria che gestisce l’Ente locale a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose avvenuto con decreto del presidente della Repubblica 25 maggio 2023.