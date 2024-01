Concorso Amts, pubblicati i nomi dei 37 vincitori

A distanza di 40 giorni dalla scadenza dei termini per la partecipazione al bando di concorso, è già pubblicata sul sito internet dell’Amts la graduatoria per assumere, a tempo indeterminato, 29 ausiliari del traffico dell'azienda del trasporto pubblico metropolitano e sosta di Catania e 8 autisti addetti al servizio di rimozione forzata Le 2134 domande presentate sono state tutte vagliate e immediatamente stilate le graduatorie, per soli titoli, con modalità digitale e secondo criteri di valutazione rapida e oggettiva, per trasparenza e merito.

"Ringrazio l’amministratore unico Giacomo Bellavia, unitamente ai dirigenti e funzionari dell’Amts -ha detto il sindaco Enrico Trantino- per avere portato a termine un altro 'concorso lampo', per soli titoli e dunque senza possibilità di interferenze esterne, sulla scia della positiva esperienza del reclutamento dei vigili urbani e dei complessivi 58 autisti Amts assunti negli ultimi due anni. Anche in questi due ultimi concorsi -ha proseguito Trantino- si è data prova di rapidità ed efficienza offrendo una prospettiva occupazionale stabile a 37 vincitori e produrre maggiore efficienza aziendale”.

In particolare, i 29 ausiliari del traffico verranno adibiti al controllo della sosta delle strisce blu mentre gli 8 operatori saranno destinati alla guida dei carro attrezzi adibiti alla rimozione delle auto in sosta vietata. “I nuovi assunti del concorso per i 29 ausiliari -ha aggiunto il sindaco- saranno anche una preziosa mano d’aiuto per i nostri vigili urbani nel contrasto alla sosta selvaggia e nelle tante altre attività di cui abbiamo necessità operative per migliorare la mobilità in città. Gli operatori della mobilità, infatti -ha specificato Trantino- avranno anche le nuove competenze previste dall’art. 12-bis del codice della strada e dunque potranno sanzionare, nel perimetro delle aree oggetto di concessione, tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse, per cui sosta in doppia fila, su strisce pedonali, su stalli riservati a disabili o altre categorie, ecc. Inoltre, il loro lavoro sarà reso più efficiente con possibilità di utilizzare i nuovi strumenti di street control".

Soddisfatto l’amministratore dell'Amts Giacomo Bellavia per lo svolgimento dei due concorsi che ha consentito di stilare a tempo di record due graduatorie a cui l'azienda del trasporto pubblico potrà attingere per aumentare i servizi. Le nuove 37 unità di personale potranno entrare in servizio a breve, una volta espletate le procedure burocratiche, auspicabilmente già entro il mese di marzo. In dettaglio sono presentate 1783 domande per i 29 posti di ausiliario, delle quali 764 ammesse e 1019 escluse; per gli 8 posti di autisti dei mezzi per la rimozione forzata, invece, le domande sono state 351, 274 delle quali ammesse e 77 escluse.