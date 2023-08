Cantiere fuori norma e con lavoratore in nero, denunciato imprenditore

I carabinieri di Randazzo, con il supporto del nucleo I'ispettorato del Lavoro, hanno eseguito numerosi servizi ispettivi nei cantieri edili operanti nel territorio del comune pedemontano. Durante il servizio i militari hanno denunciato un 42enne titolare di un’impresa edile che, all’esito della verifica, non aveva adottato le misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi nel luogo di lavoro e per non aver sottoposto i dipendenti alla sorveglianza sanitaria.

Inoltre, un dipendente della ditta di 20 anni, è risultato svolgere “in nero” la propria attività lavorativa. Per questo motivo, i carabinieri hanno multato il titolare della ditta per circa 4mila euro con la contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale.