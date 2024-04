Il titolare di un panificio rubava energia elettrica: trovate anche irregolarità e sporcizia nei locali

I carabinieri della compagnia di Fontanarossa, con il supporto del 12esimo reggimento Sicilia, della polizia locale, dell’Asp di Catania e della società E-Distribuzione, hanno effettuato dei controlli rivolti anche alle attività commerciali, allo scopo di verificare il rispetto delle norme. Il titolare di un panificio di Librino, un 40enne catanese, è stato denunciato per furto aggravato in quanto i tecnici hanno accertato che la corrente elettrica che arrivava nel locale era ottenuta gratuitamente tramite un allaccio abusivo con bypass alla rete pubblica. Il danno economico arrecato alla società erogatrice E-Distribuzione è ancora in corso di quantificazione. Successivamente, i carabinieri e la polizia municipale hanno rilevato il mancato aggiornamento delle autorizzazioni (la scia, nello specifico) per aver creato un altro ambiente adibito a deposito di alimenti e zona lavaggio stoviglie. Come se non bastasse, il personale dell’Asp ha riscontrato precarie condizioni igienico-sanitarie, trovando sporco all’ingresso, sotto le attrezzature e sulla pavimentazione. Ed ancora: soffitti ingialliti, le piastrelle alle pareti sporche o rotte e le guarnizioni di un frigorifero scollate. Carenza di pulizia è stata notata anche nei servizi igienici.

I controlli domiciliari

Per quanto riguarda le altre verifiche, sono stati passati in rassegna anche dei pregiudicati sottoposti agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Nesima hanno controllato una decina di persone senza riscontrare alcuna irregolarità. In seguito, un 36enne catanese con braccialetto elettronico è stato "pizzicato" fuori dalla propria abitazione, mentre camminava a circa 50 metri da casa sua. Dopo essere stato bloccato ed arrestato, è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria. Un 63enne pregiudicato catanese è stato condotto presso il carcere di piazza Lanza in quanto dovrà espiare la pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di una rapina in concorso commessa nel 2000 a Pistoia.

Le infrazioni stradali

Infine, sono stati organizzati diversi posti di blocco lungo le strade di maggior afflusso e in prossimità degli incroci, fermando 18 veicoli e identificando 37 persone. Sono state elevate 6 sanzioni amministrative. Tra le irregolarità registrate: guida senza patente, mancata copertura assicurativa, mancata esibizione dei documenti di guida e circolazione. Il totale delle multe super i 7 mila euro 7.000. Per 2 veicoli è scattato anche il fermo amministrativo.