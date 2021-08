Controlli della polizia ad Adrano, denunciato spacciatore 40enne

Agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano hanno denunciato Q.S, di anni 40, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli operatori della Volante, durante il normale svolgimento del servizio di controllo del territorio, transitando per via Frassino notavano la presenza di un uomo che con fare sospetto cercava di defilarsi alla vista dell’equipaggio. I poliziotti, avendo riconosciuto l’uomo già noto alle forze di polizia, lo bloccavano per procedere a una perquisizione personale che dava esito positivo: infatti veniva rinvenuto, nel pugno della mano destra, un involucro di carta in alluminio contenente una dosa di sostanza stupefacente del tipo eroina. Gli operatori decidevano di procedere a una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione dove il denunciato è residente, gli agenti hanno trovato e sequestrato una “pietra” di eroina contenuta all’interno di una bustina in cellophane del peso complessivo di un grammo, diverse banconote per un valore complessivo di 205 euro e un bilancino di precisione, tutti arnesi atti al confezionamento della sostanza stupefacente. Sono in corso ulteriori controlli serrati condotti dalla polizia nel territorio del comune di Adrano, mirati alla prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi in materia di sostanze stupefacenti.