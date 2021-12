Controlli sul green pass, dipendente comunale aveva falsificato le analisi

Continuano i controlli dei Carabinieri del Nas di Catania nell’ambito dell’emergenza sanitaria per il Covid-19. I militari sono impegnati in una serie di verifiche presso le strutture pubbliche e private per verificare se, effettivamente, tutti i lavoratori dipendenti e gli utenti si siano muniti di green pass. Questa volta nella lente del mirino sono finiti i dipendenti comunali del cimitero di un Comune dell’hinterland etneo. E’ stato accertato che proprio il custode cimiteriale era sprovvisto di regolare certificazione verde Covid-19 ed in sostituzione esibiva una serie di referti analitici per tampone nasale rilasciati da laboratori clinici privati. Ai carabinieri, però, non è sfuggito un particolare molto importante: la data di rilascio dei documenti sanitari era stata falsificata ed aggiornata al fine di renderli potenzialmente utilizzabili per ottenere il rilascio del green-pass, ovvero per dimostrare il possesso dei requisiti sanitari per poter accedere al luogo di lavoro. I falsi referti analitici sono stati sequestrati ed inviati all’autorità giudiziaria. E' stato invece denunciato il dipendente comunale.