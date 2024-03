Movida sicura, continuano i controlli interforze tra le vie del centro

Anche durante questo fine settimana, con ordinanza del questore di Catania, sono stati predisposti dei servizi interforze di vigilanza e di ordine pubblico allo scopo di tutelare i frequentatori delle zone calde della movida catanese, ai residenti ed ai titolari delle numerose attività commerciali del centro storico. I punti di controllo sono stati realizzati nell’area di piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe dagli agenti di polizia, dai militari della guardia di finanza e dalle pattuglie della polizia Locale, con il supporto operativo della polizia scientifica e del X reparto mobile.

Il coordinamento è stato assunto da un funzionario della polizia di Stato. Mentre in piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti hanno operato i carabinieri e la polizia locale. In entrambe le zone, gli operatori hanno effettuato un’attenta attività di osservazione sulle persone in transito o in stazionamento all’interno delle aree pedonali, per prevenire comportamenti eccessivi, di disturbo o qualsiasi forma di illegalità.

Inoltre, è stata eseguita una accurata perlustrazione delle piazze e delle vie circostanti con diversi posti di controllo. Nella zona circostante piazza Bellini, gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l’accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto alle moto. Ma anche per vigilare contro lo spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani. Nella zona del Teatro Massimo sono state identificate 103 persone, di cui 11 con precedenti penali. Sono stati controllati 43 veicoli e contestate 2 infrazioni stradali.

Inoltre, sono stati eseguiti controlli contro i parcheggiatori abusivi, sorprendendo sul fatto due stranieri. Nelle aree di piazza Federico di Svevia e via Gemmellaro, anche i carabinieri sono stati impegnati nel prevenire e colpire i fenomeni di criminalità diffusa, tra cui lo smercio di droga e i reati predatori,insieme alla guida in stato d’ebbrezza, alla sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione. Qui sono state controllate 27 persone e 20 veicoli. Sono state contestate, inoltre, 10 infrazioni al codice della strada, di cui 7 controlli con etilometro. Nelle zone in cui sono stati eseguiti i servizi non sono state registrate criticità.