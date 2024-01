Movida sicura, nuovi controlli interforze nel weekend: nessuna criticità in centro

Nelle serate del fine settimana, sono stati intensificati i controlli in centro , in attuazione delle direttive del Ministro dell’Interno e secondo quanto concordato in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tra il Prefetto di Catania ed i vertici provinciali delle dorze dell'ordine. Anche tra sabato e domenica, con ordinanza del Questore di Catania sono stati predisposti mirati servizi interforze di vigilanza e di ordine pubblico tra le vie della movida. Il personale ha operato in una zona di intervento al cui interno si trovano numerosi pub, ristoranti e consueti luoghi di ritrovo. Nell’area operativa, compresa tra piazza Vincenzo Bellini e le vie Antonino di Sangiuliano, Mons. Ventimiglia, Landolina e Coppola, i controlli sono stati eseguiti da agenti della questura di Catania, della polizia scientifica, della polizia stradale e della guardia di finanza, coordinati da un funzionario della polizia di Stato. Mentre gli equipaggi dei carabinieri hanno operato in piazza Federico di Svevia e su via Gemmellaro.

E' stata effettuata un’attenta attività di osservazione sulle persone in transito o in stazionamento all’interno delle aree pedonali, al fine di prevenire comportamenti eccessivi, di disturbo e comunque improntati all’illegalità. Inoltre è stata eseguita una capillare perlustrazione delle piazze e delle vie circostanti, alternata alla realizzazione di diversi posti di blocco. Le pattuglie hanno svolto dei servizi per contrastare le violazioni in materia di sosta. Nella zona circostante piazza Bellini, gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l’accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto alle moto. Ma anche per vigilare sulle condotte degli avventori, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità diffusa, come lo spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani. Con questo obbiettivo, in piazza Bellini, gli agenti della polstrada hanno eseguito soprattutto controlli del tasso alcolemico. Nella zona del Teatro Massimo sono state identificate 53 persone e controllati 31 veicoli, con la contestazione di 4 infrazioni di norme del codice della strada, soprattutto per divieto di sosta, e controllati 5 esercizi pubblici. Grazie sempre all’attività preventiva, nlle zone in cui sono stati eseguiti i servizi non sono state registrate criticità.

Nelle aree in cui hanno operato i militari dell’Arma dei carabinieri, invece, sono state controllate 20 persone e 13 veicoli. In via Coppola, un equipaggio dell’Arma ha rintracciato e controllato due 16enni che, poco prima, come segnalato dal proprietario di un locale situato in quella stessa via, avevano creato dei disordini all’interno dell’esercizio, disturbando gli altri avventori. Entrambi gli adolescenti sono stati quindi condotti in caserma ed affidati ai genitori.