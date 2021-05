Folla e balli notturni in via Gemmellaro, intervengono gli agenti: da stasera divieto di stazionamento

Intorno alle 22 e30 di ieri, le pattuglie della polizia municipale e della polizia di Stato sono intervenute in via Gemmellaro per sciogliere un assembramento con alcune decine di persone. Incuranti delle disposizioni dettate dalla vigente normativa per il contenimento del Covid, si stavano intrattenendo–alcuni di loro persino ballando – senza rispettare la distanza minima interpersonale e violando l’orario di coprifuoco delle ore 22. All’arrivo delle pattuglie, tutti gli astanti si sono dati a precipitosa fuga al fine di evitare la loro identificazione, che avrebbe portato alla contestazione dellasanzione amministrativa di 400 euro. E' stata così, riportata la quiete pubblica ed una condizione di regolarità nell’intera area di via Gemmellaro, presidiata per un'altra ora al fine di prevenire la nuova formazione di assembramenti. Da stasera, e per tutto il fine settimana, in diverse aree del centro storico (compresa via Gemmellaro), vige il divieto di permanenza e stazionamento dalle 18 alle 05 del giorno seguente, nonché l’obbligo di chiusura alle ore 20 di tutti gli esercizi di vicinato, così come disposto dal Sindaco Salvo Pogliese.