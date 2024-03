Controlli tra le vie della movida: multati il titolare di un pub e sette parcheggiatori abusivi

Anche questo fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato dei controlli nelle zone del centro storico per garantire la sicurezza dei cittadini. Con una nuova ordinanza del questore, sono stati predisposti dei servizi interforze di vigilanza e di ordine pubblico nelle zone della movida catanese. In piazza Vincenzo Bellini e zone limitrofe hanno operato gli agenti della questura, i militari della guardia di finanza e le pattuglie della polizia locale, con il supporto della polizia scientifica e del X reparto Mobile. Il coordinamento è stato assunto da un funzionario della polizia di Stato. Mentre in piazza Federico di Svevia e nelle zone circostanti erano presenti i carabinieri e la polizia locale. In entrambe le zone, gli operatori hanno effettuato un’attenta attività di osservazione nelle aree pedonali, per prevenire qualunque situazione di illegalità. Inoltre, è stata eseguita una capillare perlustrazione delle piazze e delle vie circostanti, con diversi posti di blocco. Nella zona circostante piazza Bellini, gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l’accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto a moto e motorini, ma anche per prevenire lo spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani.

Nessuna criticità particolare in centro storico

Nella zona del Teatro Massimo sono state identificate 30 persone, di cui 4 con precedenti penali, e sono stati controllati 10 veicoli. Nelle aree di piazza Teatro Massimo, piazza Federico di Svevia e via Gemmellaro, anche i militari dell’Arma hanno svolto pattugliamenti antidroga, contro i reati predatori, e per reprimere il fenomeno della guida in stato d’ebbrezza la sosta selvaggia nei pressi dei siti storici o in quelli di maggiore aggregazione. In questo contesto sono state controllate 37 persone, tra comuni cittadini appiedati ed automobilisti, e fermati 23 veicoli. Durante i controlli, nei pressi del castello Ursino sono state contestate 15 infrazioni al codice della strada, di cui 14 per divieto di sosta e 1 per sosta sulle strisce pedonali.

Multato il titolare di un pub

Il titolare di un pub è stato sanzionato per la mancata esposizione del listino prezzi e per la mancanza degli orari di apertura e chiusura. Infine, 4 giovani sono stati perquisiti alla ricerca di sostanze stupefacenti, con esito negativo. Grazie all’attività preventiva dinamica posta in essere e ai presidi attuati, nelle zone in cui sono stati eseguiti i servizi non sono state registrate criticità.

Sanzioni ai parcheggiatori abusivi

I motociclisti della questura, infine, sono stati impegnati in un servizio specifico contro i posteggiatori abusivi, operando nella zona del centro storico, dove più volte è stata rilevata la presenza di soggetti molesti e minacciosi che chiedono insistentemente denaro a chi cerca un posto per lasciare l'auto. In particolare, sono state perlustrate piazza Manganelli e le vie San Gaetano alla Grotta, Dusmet, Puccini e Sant’Euplio. Sette le persone sanzionate, di età compresa tra i 30 e i 61 anni: tutti catanesi ad eccezione di un romeno.