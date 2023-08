Controlli in centro, diciotto multe per il mancato rispetto dell'ordinanza contro la "mala-movida"

Diciotto attività commerciali sono state sanzionate dalla polizia municipale di Catania nello scorso fine settimana, durante i controlli riguardanti anche il rispetto dell'ordinanza sindacale contro la "mala-movida" che prevede il divieto, su tutto il territorio comunale, della vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine, oltre che la chiusura degli esercizi di vicinato per la vendita di bevande alcoliche dalle ore 21 alle 7 del mattino. Il reparto di polizia commerciale ha eseguito una serie di verifiche che hanno portato alla verbalizzazione di undici minimarket che avrebbero omesso di osservare la chiusura dalle ore 21 e di cinque attività di ristorazione, per l’aumento dello spazio pubblico occupato senza autorizzazione. Due locali sono stati inoltre sanzionati per il mancato rispetto delle norme che regolamentano le emissioni sonore.