Sicurezza, la questura mette in campo 250 agenti per controlli in tutta la città

La questura di Catania ha effettuato un nuovo controllo integrato del territorio, ponendo particolare attenzione alle aree interessate dalla movida, alla zona del litorale ed alle zone di spaccio. Sono stati impiegati, durante al settimana appena conclusa, 250 agenti di varie articolazioni. I commissariati locali hanno impiegato loro pattuglie, l’Upgsp ha messo in campo le motovoanti e le unità cinofile antidroga, e la Divisione di polizia amministrativa e sociale ha impiegato la propria squadra per i riscontri di natura amministrativa. Rilevante è stato l’impegno del reparto prevenzione crimine della Sicilia Orientale, che ha operato con numerosi equipaggi e con il coordinamento dei responsabili della questura. Ha partecipato anche la polizia stradale con le proprie pattuglie ed anche la polizia locale che ha inviato equipaggi dei settori viabilità e annona. Uno dei risultati più rilevanti è stato il rinvenimento di un arsenale con armi automatiche, semiautomatiche, munizioni e droga nel quartiere San Giovanni Galermo, in via Capo Passero, del quale è stata data notizia lo scorso 10 agosto.

Sono state coinvolte anche altre aree dai controlli interforze: piazza Palestro, via Plebiscito, viale Della Regione, corso Martiri della Libertà, piazza Giovanni XXIII, il lungomare del viale Artale Alagona, della Scogliera e del viale Kennedy. Sono state 1006 le persone controllate, 455 i veicoli fermati per ispezione e 66 i verbali elevati per violazioni al codice della strada. Infine, 19 sono gli esercizi pubblici "attenzionati" dagli agenti.