Movida, forze dell'ordine in campo per garantire un weekend sicuro: 114 sanzioni amministrative

Nelle serate del fine settimana, per prevenire disordini tra le vie del centro storico e prevenire reati, sono stati intensificati i controlli interforze disposti secondo le direttive del Ministro dell’Interno ed in attuazione delle direttive concordate in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica tra il Prefetto di Catania ed i vertici provinciali delle forze dell'ordine. Visti i risultati positivi ottenuti nelle scorse settimane, con una nuova ordinanza del Questore di Catania, si è deciso quindi di replicare i pattugliamenti. Il permitro d'azione è stato diviso in tre diverse zone di intervento, al cui interno sono numerosi pub, locali di somministrazione di alimenti e bevande nonché consueti luoghi di ritrovo: una prima area compresa tra piazza Vincenzo Bellini, via Antonino Di Sangiuliano, via Landolina e via Coppola; una seconda tra piazza Federico di Svevia e zone limitrofe; la terza aream infine, compresa tra via Gemellaro, via Santa Filomena, via Umberto, via Pacini e piazza Carlo Alberto. Sul campo gli agenti della questura, della polizia scientifica e della polizia stradale, i carabinieri, la guardia di finanza e gli agenti della polizia locale che, coordinati da un funzionario della polizia di Stato, hanno vigilato sulla movida effettuando un’intensa attività di osservazione nelle aree pedonali. In particolare, è stata eseguita una capillare perlustrazione delle piazze e delle vie circostanti, alternata alla realizzazione di molti posti di blocco mobili.

Le pattuglie della polizia locale si sono concentrati sulle violazioni in materia di sosta selvaggia. Sia nella zona circostante piazza Bellini che sull’area intorno al Castello Ursino, gli equipaggi sono stati dislocati in modo da evitare l’accesso alla zona pedonale dalle strade laterali, soprattutto ai motocicli. Ma anche per vigilare sulle condotte dei cittadini, prevenendo lo spaccio di stupefacenti o l’abuso di alcolici tra i giovani. In piazza Vincenzo Bellini, inoltre, è stato posizionato il camper della polizia stradale, soprattutto per eseguire controlli del tasso alcolemico. Complessivamente sono state controllate 153 persone e 127 veicoli, tra cui molti ciclomotori e motocicli. Sono state 114 le sanzioni amministrative applicate per le violazioni di norme del codice della strada: tra queste, 40 le sanzioni per sosta vietata, 5 delle quali accertate dai carabinieri in piazza Federico di Svevia e le restanti dalle pattuglie della polizia di Stato, della guardia di finanza e della polizia locale per lo più su via Sangiuliano e via Monsignor Ventimiglia. Sono state 30, invece, le multe elevate dagli agenti della polizia locale ad altrettanti conducenti che percorrevano le corsie preferenziali riservate al transito dei mezzi pubblici.

Sanzionati 15 centauri che guidavano moto e motorini (tutti sottoposti a fermo amministrativo) senza casco. Ad altri 7 conducenti è stata contestata la mancanza di copertura assicurativa, con il conseguente sequestro del veicolo. Ed ancora: 16 le verifiche amministrative nei confronti di attività commerciali. In 3 circostanze è stata contestata l’occupazione abusiva del suolo pubblico. Durante i controlli antidroga, i militari della guardia di finanza hanno sequestrato una modica quantità di stupefacente per uso personale ad un ragazzo, che è stato segnalato all’autorità amministrativa come consumatore.