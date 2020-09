Coronavirus, in Sicilia 33 nuovi casi e un morto: +6 a Catania

Sono 33 i nuovi casi registrati nell'Isola nelle ultime 24 ore a fronte dei 4.210 tamponi effettuati in più rispetto a ieri. Dei nuovi casi 5 sono migranti che si trovano nei centri accoglienza siciliani. In provincia di Catania sono invece 6 i nuovi contagi. I guariti oggi sono 5 ma si registra, purtroppo, un nuovo decesso. Restano 71 persone ricoverate con sintomi di cui 10 in terapia intensiva, mentre 1.071 sono in isolamento domiciliare: complessivamente il numero degli attualmente positivi è di 1.152 soggetti, in larga parte asintomatici. Questo il bollettino comunicato oggi 1 settembre dal ministero della Salute.

La riapertura delle scuole in Sicilia avverrà il 14 settembre anche se il presidente della Regione Nello usumeci ha previsto la possibilità di deroga con slittamento al 24 settembre. Gli istituti scolastici stanno ultimando i lavori di adeguamento necessari per l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza.