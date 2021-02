Coronavirus, in Sicilia calano ancora i contagi: individuati 453 nuovi casi, 21 morti

Coronavirus, l'aggiornamento dei contagi a Palermo e in Sicilia al 28 febbraio 2021

Per il terzo giorno di fila scende il numero di nuovi casi di Coronavirus in Sicilia registrati nelle ultime 24 ore. Secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute nel pomeriggio di oggi sono 453 le ultime persone contagiate dal virus (ieri erano 518) su 24.790 tamponi processati nell’Isola, con un tasso di positività pari al 1,8%.

Nelle ultime 24 ore sono 725 le persone ricoverate con sintomi riconducibili al virus, nove in meno rispetto a ieri, e 133 in terapia intensiva (-1). Sono stati sei gli ingressi nelle aree in cui vengono curati i pazienti con un quadro clinico più delicato (due in meno rispetto al giorno prima). Il totale di coloro i quali sono attualmente positivi ammonta a 25.982. Sono 21 le persone morte nelle ultime 24 ore (casualmente lo stesso identico numero degli ultimi due giorni), 221 invece i guariti.

Il totale dei deceduti dall'inizio della pandemia sale adesso a 4.138, mentre i casi totali di Covid in Sicilia ammontano a 152.558. Al momento si trovano in isolamento domiciliare 25.124 persone. Ecco il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province: Palermo: 43.799 (213); Catania: 41.746 (54); Messina: 19.841 (27); Trapani: 10.631 (8); Siracusa: 10.607 (41); Ragusa: 8.391 (26); Caltanissetta: 6.980 (38); Agrigento: 6.141 (39); Enna: 4.422 (7).

Il Coronavirus in Italia

Il bollettino Coronavirus del ministero della Salute di oggi domenica 28 febbraio 2021 registra 17.455 nuovi contagi e 192 morti. Sono 257.024 i test effettuati nelle ultime 24 ore, tra tamponi molecolari e antigenici.

Attualmente positivi: 422.367

Deceduti: 97.699 (+192)

Dimessi/Guariti: 2.405.199 (+6.847)

Ricoverati: 20.869 (+281)

di cui in terapia intensiva: 2.231 (+15)

Tamponi: 40.132.887 (+257.024)

Totale casi: 2.925.265 (+17.455, +0,6%)

