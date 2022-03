Covid, in Sicilia 4.884 nuovi casi: 9 ingressi in terapia intensiva ma boom di guariti

In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati 4.884 i nuovi contagi su 36.532 tamponi, con un tasso di positività che passa dal 17,7% al 13,3%. E' quello che emerge dal bollettino appena diffuso dal ministero della Salute. Ecco la situazione Covid negli ospedali siciliani: in regime ordinario infatti si trovano 894 persone (-2 rispetto a ieri), ma risalgono le persone in terapia intensiva: 66 (+3) dove ci sono stati ben 9 nuovi ingressi (ieri solo 3).

Da registrare però un boom di guariti: +12.609. In Sicilia al momento in 219.102 si trovano in isolamento domiciliare mentre il totale degli attualmente positivi è di 220.062. La Regione rende noto che ci sono altri 25 decessi, tutti relativi ai giorni scorsi. E la sempre dagli uffici della Regione fanno sapere che 1.341 casi Covid comunicati oggi sono relativi a giorni precedenti all'8 marzo.

Questa la suddivisione provincia per provincia coi casi totali e tra parentesi i nuovi contagi: Palermo: 197.233 (1.676); Catania: 189.643 (996); Messina: 108.441 (779); Siracusa: 78.760 (497); Ragusa: 61.426 (421); Trapani: 60.051 (595); Agrigento: 59.295 (710); Caltanissetta: 52.158 (318); Enna: 24.414 (233)

Covid, la situazione in Italia

Sono 48.483 i nuovi casi di positività al Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati poco più di 60 mila). I decessi sono invece 156 (ieri 184). I dati sono ufficializzati dal ministero della Salute nel consueto report quotidiano. Sono 59.258 le persone dichiarate guarite, numero che porta il totale da inizio pandemia a12.001.063. Gli attuali positivi sono in calo di 9.599 unità e il totale arriva a1.001.922. I tamponi processati sono stati 433.961 con tasso di positività pari a 11,2%.

Prosegue il percorso verso la normalità. Da domani ricominciano le visite ai propri cari in ospedale. E' una mini-riapertura. Si potrà tornare a far visita nei reparti non Covid per almeno 45 minuti al giorno, purché in possesso di green pass rafforzato se accompagnato da certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare eseguito nelle 48 ore precedenti.

Normalità sì, ma anche attenzione a non sottovalutare il Covid. Come ricorda l'Oms, non c'è solo Omicron ma esistono anche altre varianti. Alcune stanno mettendo sotto pressione molti Paesi. Oggi la regione più in difficoltà sembra essere quella cinese di Hong Kong. In Italia dobbiamo dire che l'indice di contagio RT torna a salire e dopo un mese di valori bassi si avvicina a 1 mentre si assiste ai primi segnali di aumento dei contagi in alcune regioni. Fortunatamente però negli ospedali si registra un continuo calo della percentuale di ricoveri.

Coronavirus, il bollettino di oggi 9 marzo 2022