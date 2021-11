In Sicilia 504 nuovi casi Covid in 24 ore, ricoveri in aumento: a Catania sono +110

Altre 504 persone sono risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore in Sicilia (ieri erano 416). Lo si apprende dal consueto report del ministero della Salute. I tamponi procesati sono stati 33.166, e la positività si attesta all'1,5%.

In ospedale con il virus ci sono 394 persone (ieri 379). Di queste, 346 sono nei reparti ordinari (ieri 333) e 48 in terapia intensiva (ieri 46). I nuovi ingressi in area critica in 24 ore sono stati due. In isolamento domiciliare si trovano 8.230 persone, ieri erano 8.046. Il numero degli attuali positivi è arrivato a 8.624 (ieri 8.425). Il ministero della Salute riporta altre 11 vittime (7.060 da inizio pandemia. Sono però da attribuire, secondo quanto precisa la Regione, al 7 novembre (5 casi); al 6 (5 casi) e uno all'novembre. In 294 sono stati dichiarati guariti (296.395 dall'inizio dell'emergenza).

Guardando al territorio, il maggior incremento di casi Covid si registra a Messina (città e provincia) con 134 nuovi positivi. Sia a Palermo sia a Catania sono 110; a Siracusa 35; a Trapani 43; a Ragusa 7; a Caltanissetta 17; ad Agrigento 35 e Enna 13.