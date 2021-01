Coronavirus, in Sicilia 1439 nuovi casi: a Catania +431

Primo giorno di zona rossa in Sicilia. Il dato dei contagi rimane ancora alto ma inferiore rispetto a quello di ieri: i nuovi positivi sull'isola sono complessivamente 1439 a fronte di 44.527 tamponi effettuati, su un totale di 1.437.613 da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 35 decessi che portano il totale delle vittime, in tutta la regione, a 2.989. Complessivamente il numero degli attualmente positivi iaggiunge quota 46.4525 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.422 di cui 208 in terapia intensiva (-4 rispetto a ieri). In isolamento domiciliare ci sono 44.795 persone. I guariti/dimessi dall'inizio dell'emergenza ad oggi sono 71.315.

La Sicilia si piazza al secondo posto, su scala nazionale, per nuovi positivi. Le regioni con il maggior numero di tamponi giornalieri positivi, secondo i dati del ministero della Salute, sono: Lombardia 1.603, Sicilia 1.439, Emilia Romagna 1.437, Veneto 1.369, Lazio 1.243, Puglia 908, Campania 891. Per quanto concerne la divisione su base provinciale la provincia etnea fa registrare 431 nuovi positivi, 338 a Palermo, 245 a Messina, 192 a Siracusa, 44 a Trapani, 59 a Caltanissetta, 22 ad Agrigento, 53 a Ragusa e 5 ad Enna.