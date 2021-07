Anche due catanesi bloccati ad Ibiza dopo il viaggio di nozze: lei è positiva al Covid

Una 31enne ed un 39enne si trovano attualmente in un Covid hotel, in attesa di un tampone negativo per far rientro in Sicilia. Entrambi non sono vaccinati, ma si erano attenuti alle indicazioni delle autorità spagnole: ora temono la variante Delta

Dopo aver trascorso in Spagna il viaggio di nozze, si trovano bloccati ad Ibiza in un Covid hotel in attesa di un tampone negativo per poter far rientro in Sicilia. E' quanto accaduto a due sposini catanesi, lui di 39 lei di 31 anni, negativi al loro ingresso nella penisola iberica, ma non al momento di prendere un aereo per tornare in Sicilia. "Non eravamo tenuti ad effettuare un tampone a fine soggiorno - spiega T.B. dalla sua camera d'albergo al centro Evissa Ibiza - ma per senso di responsabilità abbiamo preferito prendere questa precauzione così come al nostro arrivo qui, comunicando noi stessi il risultato alle autorità spagnole. Ad Ibiza tutti usano la mascherina anche all'aperto, ma c'è parecchia gente in degenza, in particolare inglesi. Io sono negativo, temo però che la permanenza in questo luogo possa aumentare notevolmente la probabilità di contagio".

Fino ad ora la moglie non ha accusato particolari disturbi e la sua salute non sembra correre rischi. "Non c'è un medico nel nostro hotel, parecchio sporco ed al nostro arrivo nessuno ci ha fatto delle analisi o visite mediche approfondite. Speriamo solo di non incorrere in complicazioni per poter tornare al più presto a Catania". Attualmente gli sposini non sono riusciti a mettersi in contatto con l'unità di crisi della Farnesina, contattata nel weekend, ma dovrebbero ricevere a breve comunicazioni da parte delle autorità italiane che attualmente deve gestire circa 500 situazioni analoghe. La loro paura più grande è quella di poter entrare in contatto con la variante Delta, che in Spagna sta circolando in maniera ancora più veloce.