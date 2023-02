Covid, prorogare i contratti del personale precario in Sicilia: la richiesta di FdI all'Ars

La proroga a partire dal primo marzo 2023 di tutto il personale Covid-19 in Sicilia e la revisione delle piante organiche delle aziende sanitarie per collocarli in base alla normativa di riferimento e alla luce della nuova organizzazione della sanità territoriale prevista dal PNRR. È quanto chiede al governo regionale il gruppo all'Ars di Fratelli d'Italia, con un ordine del giorno che sollecita pure la rimodulazione delle procedure dei concorsi banditi da Asp e Enti del Servizio Sanitario Regionale per allinearle a quanto previsto dal cosiddetto decreto "Milleproroghe".

"Questi lavoratori hanno svolto un prezioso servizio a favore della Comunità in un momento tragico, acquisendo anche una notevole professionalità conquistata sul campo- sottolinea il capogruppo di FdI, Giorgio Assenza, illustrando l'ordine del giorno - inoltre stanno continuando a prestare servizio, andando a colmare di fatto i diversi vuoti di organico delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale". I deputati regionali di Fratelli d'Italia Nicolò Catania e Marco Intravaia, insieme al senatore Raoul Russo, hanno incontrato all'Ars una delegazione del coordinamento regionale precari Covid.