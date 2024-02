Ultras del Monopoli trovati con ordigni prima della partita con il Catania: 14 daspo

Lo scorso 28 gennaio, prima della partita di serie C Catania-Monopoli, disputatasi presso lo stadio Angelo Massimino di Catania, dopo alcuni controlli effettuati presso il casello autostradale San Gregorio di Catania da parte della polizia di Stato, sono stati fermati e controllati due minivan con a bordo alcuni tifosi della squadra di calcio del Monopoli. A bordo dei mezzi, è stato rinvenuto del materiale esplodente del quale gli stessi occupanti, frettolosamente, hanno tentato di disfarsi consegnandolo ad uno di loro che, dopo aver nascosto li ordigni in una busta di plastica, l’ha gettata in un cestino dei rifiuti. Il gesto non è passato inosservato agli operatori che, immediatamente, hanno provveduto a recuperare la busta rinvenendo all’interno diverse bombe carta e numerosi fumogeni.

Alla luce di quanto accaduto, i 14 supporters del Monopoli che si trovavano a bordo dei mezzi sono stati identificati dalla digos e denunciati, in concorso tra loro, per possesso di 9 petardi, 5 torce bengala, 2 fumogeni "di segnale di soccorso notturno" e una latta di fumogena. Il questore di Catania, subito dopo i fatti, ha emesso con urgenza 14 daspo : 8 nella forma semplice per 1 anno, 3 semplici per 2 anni e 3 nella forma aggravata per 5 anni. I tifosi indagati per tutta la durata del divieto non potranno assistere ad alcuna manifestazione sportiva di ogni ordine e serie su tutto il territorio nazionale. Tutti i provvedimenti sono stati già notificati ai destinatari e quelli aggravati e convalidati dal gip del tribunale di Catania.

