Ospedale di Militello, la Fials riunisce il nuovo direttivo aziendale

Potenziare il personale e migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria a partire dai piccoli ospedali. È l’obiettivo del nuovo direttivo aziendale della Fials per l’ospedale di Militello Val di Catania, coordinato da Mario Primo, che si è riunito alla presenza del segretario provinciale Agata Consoli e dei dirigenti sindacali Antonio Sangiorgi e Giuseppe Saeli. "La Fials - ha affermato Agata Consoli - continua a puntare su giovani entusiasti e capaci, che rappresentano il futuro del sindacato, creando il giusto connubio con l'esperienza e la preparazione di oggi e di domani. Siamo sicuri che anche a Militello l'esuberanza e la voglia di fare del nostro giovane coordinatore sarà determinante per una crescita professionale e numerica della Fials. A lui i nostri migliori auguri di una proficua collaborazione".

Nel corso dell’incontro, Primo e Consoli hanno illustrato alcuni obiettivi del direttivo. "In un momento di assestamento delle posizioni apicali delle Aziende – hanno spiegato - con la nomina di nuovi Direttori Generali, ancora nelle vesti di commissari straordinari, la Fials vuole rafforzare la propria presenza capillare nelle strutture ospedaliere per un contatto ed una vicinanza sempre maggiore con i lavoratori. Uno degli impegni maggiori che si troveranno ad affrontare i nuovi vertici aziendali sarà proprio quello della carenza di personale, presente nella totalità delle Aziende, e della conseguente carenza organizzativa, che porta sempre più spesso all'utilizzo del personale per mansioni diverse dalla qualifica contrattuale. Riteniamo importante potenziare i piccoli ospedali perchè questo consentirebbe alle grandi strutture di funzionare molto meglio. La proposta è stata già sottoposta al nuovo commissario che ha manifestato la massima attenzione sulla tematica".