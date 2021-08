Dipendente comunale crea una discarica abusiva nell'ex autoparco, denunciato

Una vera e propria discarica in un locale comunale: si tratta dell'ex autoparco di Adrano. L'hanno scoperta i carabinieri del Noe di Catania con i colleghi della stazione adranita. All'interno dei locali i militari hanno trovato i cumuli di rifiuti, tra cui molti R.A.E.E (Rifiuti costituiti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) quali condizionatori dismessi, vecchi computer, elettrodomestici ed altro, mobilio vetusto e rotto, rottami ferrosi, vestiti, scarpe, giocattoli ed ogni altro genere di oggetto evidentemente destinato ad essere depositato in un’isola ecologica quale raccolta differenziata, accumulato sia nell’area esterna che in buona parte dei locali del capannone.

Il responsabile di tale “raccolta” è un dipendente comunale che risulta risiedere all’interno dell'immobile da circa 25 anni, con la qualità di custode, su concessione del Comune di Adrano. E' stato denunciato per gestione illecita di rifiuti nella fase di raccolta e trasporto. L’area in questione è stata posta sotto sequestro.