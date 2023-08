Segnalazioni

Lettori: "In via Tito Speri ogni giorno gli incivili gettano rifiuti e poi li bruciano"

"Perchè il Comune non installa anche qui delle telecamere?". E' quanto si chiede una lettrice, esasperata per la quantità di rifiuti presenti in via Tito Speri. Spesso vengono dati alle fiamme e gli stessi residenti sono costretti a spegnerle con secchi e pompe a tutte le ore del giorno