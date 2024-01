Un 33enne pregiudicato denunciato per possesso di hashish e crack

Nel corso della notte gli agenti delle volanti della questura di Catania, in transito lungo via delle Calcare, hanno notato la presenza di un uomo che, con fare sospetto, si stava allontanando da uno stabile. A quel punto hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo. E' risultato essere un 33enne, pregiudicato catanese. Sin da subito si è mostrato insofferente e, pertanto, i poliziotti lo hanno sottoposto a perquisizione personale, poi estesa anche all’abitazione. All’interno dell’immobile sono stati rinvenuti 1,15 grammi di crack, 0,85 grammi di hashish, la somma di 45 euro in contanti, tre bilancini di precisione, materiale da confezionamento e una macchina conta monete. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 33enne denunciato all’autorità giudiziaria in stato di libertà per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.