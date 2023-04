Droga consegnata a domicilio, arrestato 45enne

I carabinieri della squadra Lupi del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania, nella flagranza di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, hanno arrestato un 45enne catanese già conosciuto alle forze dell’ordine per sue pregresse vicende giudiziarie.

Nel corso dell’attività di contrasto ai reati in materia di droga i “Lupi” avevano avviato un’attività info investigativa che li aveva indirizzati sul 45enne sospettato di spacciare sostanze stupefacenti “a domicilio” con il proprio scooter Honda Sh 300. Hanno quindi svolto alcuni avvistamenti di riscontro nell’area litoranea nei pressi del “Faro Biscari”, dove avevano appreso che l’uomo concentrava maggiormente la propria illecita attività di pusher.

Lo hanno così notato sostare in via Cristoforo Colombo mentre, a bordo del suo inseparabile scooter, utilizzava nervosamente il suo smartphone come se fosse in attesa di qualcuno. I militari sono così intervenuti sorprendendolo alle spalle e, dopo averlo sottoposto a perquisizione, hanno trovato nelle sue tasche la somma di 1480 euro. All’interno del bauletto dello scooter, hanno rinvenuto 24 involucri termosaldati per complessivi 100 grammi di marijuana di tipo “amnesia” ed un bilancino di precisione.

Nel corso della perquisizione i carabinieri hanno avuto conferma alle loro ipotesi perché, su un’applicazione di messaggistica sul telefono cellulare dello spacciatore, hanno rinvenuto l’inequivocabile conferma delle ordinazioni di droga da parte degli acquirenti. Ordinazioni e comunicazioni circa gli appuntamenti per la relativa consegna che sono continuate ad arrivare anche mentre i militari esaminavano lo smartphone. Il 45enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha convalidato l’arresto, disponendo altresì la sua sottoposizione agli arresti domiciliari.