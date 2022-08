Tossicodipendente tormentava i genitori per comprare droga, arrestato per estorsione e maltrattamenti

Nell’ambito delle indagini a carico di un 26enne indagato per i reati di maltrattamenti in famiglia ed estorsione, la Procura di Catania ha richiesto ed ottenuto nei suoi confronti la misura cautelare in carcere, emessa dal Gip del tribunale etneo ed eseguita dai carabinieri della stazione di Riposto, che lo hanno condotto presso il carcere catanese di piazza Lanza. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte abituali e reiterate, poste in essere dal giovane nei confronti di entrambi i genitori conviventi. I suoi comportamenti vessatori e minacciosi avevano il preciso scopo di ottenere quotidianamente somme di denaro per un importo variabile dai 40/50 euro ai 100 euro. Entrambi i genitori, completamente annichiliti, sarebbero divenuti ostaggio dei repentini cambi di umore del figlio e delle sue minacce oblique. "Devo morire a 30 anni a causa vostra perché uso droga… Se no vi devo ammazzare per risolvere questo problema. Ma onestamente 30 anni di galera per avere ammazzato padre e madre non me li voglio fare". Ha danneggiato anche gli arredi e le suppellettili di casa per rappresaglia alle resistenze dei genitori nell’elargire il denaro richiesto. Più volte ha afferrato i genitori per le braccia costringendoli ad indietreggiare in un angolo della stanza. Dal mese di maggio 2021, le quotidiane richieste estorsive di denaro hanno costretto i due pensionati a dare completamente fondo ai propri risparmi. Una volta finite le risorse economiche, i coniugi hanno cercato di aumentare la loro resistenza. Ma il clima familiare è divenuto insostenibile per la posizione del 26enne che, con minacce, bestemmie ed offese avrebbe completamente sottomesso gli anziani genitori, inducendoli a temere costantemente per la propria incolumità.