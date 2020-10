Gestivano piazze di spaccio e furti di carburante nel Catanese, 11 arresti

Operazione antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Catania, della compagnia di Acireale e del nucleo Cinofili di Nicolosi che hanno eseguito un'ordinanza cautelare, emessa dal Gip su richiesta della Procura etnea, nei confronti di 11 indagati. Militari dell'Arma hanno arrestato quattro persone e notificato ad altri sette un obbligo di dimora e di presentarsi alla polizia giudiziaria. I reati contestati, a vario titolo, sono spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato, ricettazione e detenzione illegale di arma.

Le indagini erano state avviate dopo che un anonimo aveva segnalato una fiorente attività di spaccio ad Aci Sant'Antonio e l'ubicazione di un deposito di droga in un garage dello stesso paese. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire la rete che gestiva 'piazze di spaccio' anche a San Giovanni La Punta e a Pedara. Il gruppo utilizzava un linguaggio criptico non soltanto per organizzare incontri con gli acquirenti, ma anche per pianificare mirati furti di carburante da rivendere per ottenere denaro contante per finanziare l'acquisto di sostanze stupefacenti. Di rilievo anche il ruolo esercitato dalle donne che, in concorso con i mariti o i fidanzati e in presenza di minorenni, concorrevano alla cessione della droga organizzando gli appuntamenti con gli acquirenti. Nell'inchiesta, denominata 'A Fossa', sono complessivamente 18 gli indagati, ai quali i carabinieri hanno, contestualmente all'esecuzione dell'ordinanza del Gip, notificato l'avviso di conclusione indagini

Su disposizione del gip sono finiti in carcere Antonio Barberino 34 anni, Salvatore Bonaccorso di 49, Angelo Sabino di 31 e Alfio Scammacca di 34. Il giudice ha disposto l'obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Luca Andrea Cassiele Arena di 32, Lucia Caterina Brischetto di 25, Placido e Sergio Cannavo' di 46 e 47,Jessica Di Mauro di 30, Lorenzo Luca Musumeci di 37 e Sebastiano Saraceno di 45 (attualmente detenuto nel carcere di Enna). Sono accusati a vario titolo di di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, furto aggravato, ricettazione e detenzione illegale di armi.