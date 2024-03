Villaggio Sant'Agata, scoperto un centro di spaccio "casalingo": la droga nascosta in un box

Un 43enne pregiudicato catanese è stato arrestato per spaccio durante un controllo antidroga eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Catania del Villaggio Sant'Agata. Le indagini su suo conto hanno consentito di accertare come l'uomo avesse iniziato a vendere droga presso la sua abitazione posta al terzo piano di una palazzina del quartiere, utilizzando come deposito dello stupefacente un deposito posto al piano terra dello stesso stabile. Dopo aver acquisito tutti gli elementi necessari, i carabinieri hanno pianificato il blitz, piazzandosi discretamente nei pressi dell'edificio durante la notte. Una volta certi che il sospettato fosse in casa con la sua famiglia, hanno fatto irruzione prima che il 43enne potesse iniziare le consegne ai suoi clienti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'irruzione in casa

Avuto accesso all’appartamento, i carabinieri hanno così effettuato una perquisizione recuperando, sul comodino della camera da letto, alcune dosi di cocaina già confezionate. Nella tasca di un giubbino poggiato su una sedia nella stessa camera, gli operatori hanno trovato un involucro in cellophane termosaldato contenente altre dosi di marijuana. La droga rinvenuta era quindi verosimilmente pronta per essere smerciata, soprattutto alla luce del fatto che alcune di queste dosi erano contenute nella giacca del 43enne, che sicuramente a breve avrebbe indossato per uscire ed iniziare le consegne. Successivamente, è stata la volta del deposito a piano terra.

Cocaina in una cassetta da pesca

I carabinieri, dopo aver cercato e ritrovato all’interno dell’appartamento una chiave per aprire il box, sono quindi scesi al piano terra e, dopo alcuni tentativi, sono riusciti ad accedere a quello pensavano fosse il nascondiglio dello stupefacente. Ed infatti, tra le varie cianfrusaglie, era presente anche una cassetta di attrezzi per la pesca con all’interno un involucro in cellophane contenente circa 100 grammi di cocaina. Su uno scaffale in metallo c'era poi una borsa contenente 8 panetti di hashish del peso complessivo di quasi 900 grammi, ricoperti da un involucro con un disegno raffigurante una donna in una piantagione di marijuana, insieme a diverso materiale utilizzato solitamente per il confezionamento delle dosi. Oltre alle bustine in cellophane, sono stati trovati anche dei bilancini digitali di precisione ed un quaderno con appunti su nomi e cifre di denaro, verosimilmente riconducibili agli introiti dell’attività di spaccio. Tutta la droga è stata sequestrata mentre il 43enne è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto disponendo per lui la misura cautelare della custodia in carcere.