Due iniziative di solidarietà sociale e sanitaria organizzate dalla Presidenza del Consiglio comunale

Due iniziative di solidarietà sociale e sanitaria si svolgeranno il 22 e il 28 gennaio in città organizzate dalla Presidenza del Consiglio comunale, in sinergia con l'associazione pastorale sanitaria “Per servire la Vita”. Domenica 22, a partire dalle ore 12, la Chiesa San Nicolò l'Arena accoglierà il “Pranzo di solidarietà sociale", che prevede la partecipazione di chi vive in condizioni di disagio socioeconomico attraverso il coinvolgimento di Croce Rossa Italiana Catania, Cooperativa sociale Mosaico, Missione della Carità Madre Teresa di Calcutta, Fondazione Ebbene. Sabato 28 gennaio saranno gli uffici Urp di Palazzo degli Elefanti, con ingresso da via Etnea, a fare da cornice alla "Giornata di solidarietà sanitaria", che dalle ore 9 alle 12 proporrà screening gratuiti cardiologici, odontoiatrici, otorinolaringioiatrici. "Il Consiglio comunale - ha detto il presidente Sebastiano Anastasi - ancora una volta manifesta con segni tangibili la sua particolare attenzione alla cittadinanza in sofferenza e lo fa sia in aula che promuovendo questi momenti di solidarietà sociale e sanitaria in occasione dei festeggiamenti Agatini. I giorni di festa non possono farci dimenticare i problemi che affliggono la città e la sua popolazione".