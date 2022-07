Emergenza rifiuti, Bianco (Pd): "La soluzione è il termovalorizzatore"

"Il problema dei rifiuti deve essere risolto con fatti e progetti concreti. Il termovalorizzatore, sistema pienamente sostenibile dal punto di vista ambientale, è la soluzione per riparare ai tanti ritardi che la Sicilia ha e che la Giunta Musumeci non ha risolto". Lo ha detto Enzo Bianco, presidente Nazionale LiberalPD a proposito dell'emergenza rifiuti. La crisi sta colpendo tutta la Sicilia, ma alcune città più di altre. Tra queste c'è anche Catania. "Bene ha fatto il segretario regionale del Partito democratico Antony Barbagallo - ha aggiunto Bianco -, a prendere posizione con pragmatismo e senza forzature ideologiche. Lo incoraggio a proseguire in questa direzione", consiglia l'ex sindaco di Catania.

"D'altronde il Pd con il sindaco Gualtieri sta operando allo stesso modo a Roma e in altri territori - ha aggiunto - Non possiamo consentire, per esempio, che la malagestione delle discariche e della raccolta rifiuti, unita alla mancanza di termovalorizzatori, contribuiscano all'aumento della Tari pagata dai cittadini, come sta accadendo a Catania. Si scelgano i luoghi adeguati senza controindicazioni dove realizzare le strutture e si proceda senza ulteriori indugi".