L'università di Catania dà il benvenuto agli studenti Erasmus

Sono circa 130 gli studenti Erasmus che frequenteranno i corsi di studio dell’Università di Catania nel primo semestre dell’anno accademico 2023-24. Gli universitari stranieri, provenienti da 18 diversi paesi, riceveranno il benvenuto ufficiale dell’Ateneo giovedì 28 settembre nel corso dell’Erasmus Welcome Day 2023, in programma nell’aula magna del Palazzo centrale a partire dalle 9. Ad accogliere i numerosi studenti ospiti, che hanno scelto la città etnea per svolgere il periodo di studi all’estero grazie al più famoso dei programmi di mobilità formativa dell’Unione europea, saranno il rettore Francesco Priolo, il direttore generale Giovanni La Via, il coordinatore istituzionale Mattia Frasca e i delegati all’Internazionalizzazione Lucia Zappalà, Rosaria Sicurella e Martino Ruggieri.

A seguire, la professoressa Rosaria Sardo, illustrerà il corso intensivo di Lingua italiana promosso dalla Scuola d’Italiano per stranieri dell’Ateneo, mentre la coordinatrice dell’unità operativa Relazioni internazionali Valentina Barbagallo e il funzionario delegato agli studenti “Incoming” Nello Finocchiaro illustreranno gli aspetti legati alle attività di mobilità nell’Università di Catania. Spazio infine ai servizi digitali con l’intervento dell’Erasmus Digital Officer Angelo Pappalardo, alle misure di prevenzione e sicurezza (Fabio Filippino), al progetto teatrale scena Erasmus che sarà illustrato dalle coordinatrici del laboratorio Graziana Lo Brutto e Chiara Seminara, e alle attività sportive del Cus Catania, introdotte dalla dottoressa Daniela Filippone.