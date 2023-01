Escursionisti dispersi su versante Nord dell'Etna soccorsi dai vigili del fuoco

Due escursionisti dispersi sul versante nord dell'Etna sono stati tratti in salvo dai vigili del fuoco. Nel pomeriggio ieri alla sala operativa del Comando provinciale di Catania è giunta una richiesta di aiuto da parte di due 22enni di Augusta che si trovavano in prossimità di Piano Provenzana ed erano in difficoltà e disorientati. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Linguaglossa che, dopo aver ricevuto la loro posizione, li ha rintracciati e raggiunti prima che facesse buio in una zona impervia sul sentiero che porta da Monte Pizzillo alla Grotta del Gelo. I due, che si erano avventurati sulle colate laviche senza una guida esperta, sono stati riaccompagnati al sicuro a valle dai vigili del fuoco.