Estorsione ai danni di un commerciante: due arresti

Lo scorso 20 giugno, la polizia ha arrestato un 36enne e un 65enne in quanto colti, in concorso tra loro, nella flagranza del reato di estorsione. In particolare, la squadra mobile ha intercettato un’autovettura, condotta dal 36enne, che si era fermata nei pressi del mercato ortofrutticolo cittadino (Mass).

Un’attività di osservazione ha permesso di rilevare come il 36enne si fosse incontrato con un commerciante dal quale avrebbe ricevuto una somma di danaro. Al fine di comprendere le ragioni dell’osservata consegna, i poliziotti hanno proceduto ad un controllo per identificare i due soggetti. Nel corso dello svolgimento delle attività di verifica, sul posto, è sopraggiunto il 65enne, il quale, non accorgendosi della presenza del personale della squadra mobile, si sarebbe rivolto con toni di minaccia verso il commerciante.

Da una prima ricostruzione dei fatti, il'uomo sarebbe stato incaricato, da un terzo soggetto, di recuperare un credito per la cui materiale riscossione si sarebbe servito della collaborazione del 36enne. Inoltre si è proceduto ad una perquisizione presso l’abitazione del 65enne in cui è stata rinvenuta e sequestrata una ingente somma di danaro, nonché documenti contabili con l’indicazione di nominativi e cifre, oggetto di più approfonditi accertamenti. In ragione di quanto accertato i due sono stati arrestati e, dopo le formalità di rito, condotti presso la casa circondariale di Catania - Bicocca.