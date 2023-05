L'atleta paralimpico Moreno Pesce sarà sull'Etna con il Team3Gambe

Moreno Pesce, atleta paralimpico, al termine della recente salita alla Forcella Staunies sulle Dolomiti cortinesi, aveva dato appuntamento a tutti sull’Etna. Lì sarà infatti tra pochi giorni insieme ai compagni del Team3Gambe, che arriveranno a Catania il 15 maggio prossimo. Avranno il supporto logistico del Club Alpino Italiano di Catania e faranno base al Rifugio Sapienza. Con loro le guide alpine Antonio Rizzo, Lio De Nes e l’accompagnatrice di territorio Enrica Messina. Il racconto per immagini della salita all’Etna sarà realizzato da Jacopo Bernard, video maker, esperto di montagna anche lui da sempre al fianco dell’atleta veneto. Cinque atleti del Team3Gambe (Cesare Galli, Massimo Cavenago, Moreno Pesce, Salvatore Cutaia, Valeria Masala), saranno seguiti da un gruppo di accompagnatori volontari.

Il programma della salita prevede in una prima fase l’utilizzo della funivia Etna, per avere un primo contatto con il versante sud per poi affrontare un itinerario con un tratto di discesa e la successiva risalita del catino creato delle varie eruzioni che si sono susseguite dagli anni ’80 in poi fino ad oggi. Infine, la salita sul lato sinistro del vulcano, lungo le tracce delle colate più recenti. Un dislivello complessivo di 450 metri su terreno vulcanico. Obiettivo di Moreno Pesce e del suo gruppo è raggiungere possibilmente tutti insieme i 2920 metri di Torre del Filosofo. Ognuno degli atleti "diversamente amputati" affronterà la salita accompagnato da una guida esperta, assecondando la propria capacità e difficoltà motoria. Tra i sei compagni di Moreno Pesce ci sarà anche Valeria Masala, unica donna del gruppo, non nuova a queste esperienze con il Team3Gambe. Lei, doppia amputata al braccio e gamba sinistri, cercherà di salire seguendo le sue capacità fino dove riuscirà lungo le pendici del vulcano.