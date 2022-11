Etna, Ingv: piccola colata lavica da una nuova bocca

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, osservatorio etneo, comunica che "a partire dalle ore 18 la rete di videosorveglianza ha evidenziato l'apertura di una bocca effusiva alla base nord-orientale del Cratere di Sud Est, ad una quota di circa 2800 metri, da cui viene emessa una piccola colata lavica che avanza lentamente in direzione della desertica Valle del Leone". Il tremore vulcanico nelle ultime ore non mostra particolari variazioni rispetto all'andamento medio registrato nell'ultima settimana. "I segnali attualmente disponibili dalle reti di monitoraggio delle deformazioni non mostrano variazioni di rilievo nelle ultime ore", fanno sapere dall'Ingv.