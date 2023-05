Nuova esplosione sull'Etna registrata dall'Ingv

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania ha registrato alle ore 8 e 39 di questa mattina una improvvisa esplosione con emissione di cenere dalla bocca orientale del cratere di Sud Est. L'evento è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza (la copertura nuvolosa non consente un'osservazione diretta) e non è stato seguito da ulteriori esplosioni. La nube di cenere, di modesta entità, si è dispersa rapidamente in area sommitale.

"Dal punto di vista sismico - rende noto l'Ingv - non si evidenziano variazioni significative, così come per i parametri della rete Gps ad alta frequenza". Nella giornata di ieri, l'Istituto aveva diffuso una nota inerente alcuni recenti terremoti verificatisi nell'area etnea in questi giorni, con magnitudo non elevata. Ma avvertiti dalla popolazione perchè molto superficiali. In caso di una eventuale nuova eruzione, a fronte della presenza di venti di Scirocco, il materiale vulcanico si disperederebbe lungo i paesi della fascia nord est, in direzione Linguaglossa-Taormina, come evidenziato dal modello previsionale di monitoraggio e sorveglianza AshMalta.