Etna, una grotta dedicata a Piero Angela: l'omaggio è dei fratelli Teri, alpinisti e appassionati del vulcano

I fratelli Dario e Paolo Teri, escursionisti, maestri di sci e appassionati del Vulcano hanno scoperto una nuova grotta sull'Etna, sul territorio di Randazzo e hanno deciso di dedicarla a Piero Angela. "Da un po’ ci balenava l’idea di dedicare una cavità etnea a Piero Angela. Doveva però essere una grotta che fosse all’altezza di questo omaggio" scrivono su Facebook i fratelli Teri. "Un paio di settimane fa ci eravamo imbattuti in una grotta il cui ingresso era molto affascinante, ma non pensavamo che si sarebbe trattato di un ipogeo molto lungo.

La vista sulle lave dall'ingresso della grotta "Piero Angela"



Ci sbagliavamo. A poca distanza da un’altra cavità rilevata lo stesso giorno (la grotta del Vento) siamo andati 2 volte a esplorare l’interno. Ieri la visita è durata circa 3 ore effettive ed abbiamo misurato a laser uno sviluppo (provvisorio) di 700 metri". Non abbiamo potuto superare una parte di grotta che si dirige a monte e che necessita un attraversamento sdraiati, ma sembra continuare…vedremo se riserverà altre novità! Ma a destare davvero maggiore interesse è il numero di tunnell lavici misurati (ben 11) che la rendono una delle grotte più articolate da noi visitate sul vulcano. Un punto della grotta si snoda addirittura su un quadrivio spettacolare e per certi versi la morfologia della cavità ricorda grotte carsiche. Insomma si tratta della grotta più particolare e morfologicamente più bella da noi esplorata fino ad oggi (insieme alla grotta Polare e alla 3000 per la presenza del ghiaccio perenne) e vuole essere il nostro omaggio al noto giornalista e divulgatore scientifico scomparso lo scorso agosto", concludo i Teri