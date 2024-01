Etna sud, biker infortunato recuperato dal Soccorso alpino siciliano

I tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano della stazione Etna sud sono interventi, nella tarda mattinata di oggi, per soccorrere e recuperare un ciclista infortunatosi dopo una caduta nella zona di Serra pizzuta, nel territorio del comune di Nicolosi. Ad allertare gli uomini del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico(Cnsas) sono stati gli operatori del servizio sanitario 118 e della polizia municipale di Nicolosi.

La squadra di soccorso del Cnsas Sicilia, insieme ai militari della Scuola alpina della guardia di finanza, coadiuvati dagli operatori sanitari del 118 e dai vigili del fuoco, hanno raggiunto l'uomo lungo il sentiero sterrato che stava percorrendo e dove si è infortunato per la caduta. Il biker, originario del comune di Belpasso, è stato soccorso e immobilizzato, per i sospetti traumi riportati e trasportato in barella fuori dalla zona impervia, per essere poi imbarcato a bordo dell'eliambulanza 118 fino all'ospedale Cannizzaro dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti.